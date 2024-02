Boom di metanfetamine, "Le Iene" raccontano la guerra ai narcotrafficanti in Olanda

"Le Iene" nella puntata del 6 febbraio mostrano il nuovo boom delle metanfetamine, la droga sintetica celebre anche per essere protagonista della serie tv di successo "Breaking Bad". Il programma di Italia 1 ha mostrato come la realtà abbia superato la finzione scenica e sia arrivata anche in Europa, precisamente in Olanda. La regione del Brabante, infatti, è una delle zone in cui i narcotrafficanti esportano la sostanza. La polizia lavora giorno e notte per combattere la criminalità organizzata: "Ci sono zone in cui abbiamo scovato dietro dei semplici muri bianchi, serbatoi, attrezzature e bollitori - spiega Freek Pecht, specialista in droghe sintentiche -. La maggior parte dei laboratori si trovano in zone poco abitate. E per entrare nelle strutture che ospitano i laboratori facciamo irruzione con delle squadre speciali che indossano delle maschere antigas".

Lo scorso anno la polizia olandese ha smantellato 120 laboratori clandestini, ma secondo le stime delle forze dell'ordine ce ne sono almeno cinque volte tanto. Il giro d'affari è di circa un milione di dollari: infatti, un chilo di metanfetamina si vende a circa 7000 euro ma se è spedito all'estero, ovviamente, il suo valore aumenta: 40 mila in Europa e fino a 100 mila in Asia e Australia. La combinazione di idrogeno, fornelli e serbatoi a pressione potrebbe creare dei mix esplosivi e potenzialmente letali soprattutto perché i laboratori di droghe sintetiche contengono attrezzature di fortuna. "Il posto più strano dove abbiamo smantellato un laboratorio è in una barca da cui usciva uno strano odore - continua lo specialista della polizia olandese -, hanno trovato un grande laboratorio con tre messicani sospetti". Peter Jansen della Central Crime Division spiega come sulla metanfetamina sia presente anche una forte rivalità tra le bande. A causa di questa capita che in alcuni laboratori sia possibile trovare delle stanze adibite per la tortura dei rivali: "Ci sono latinoamericani, albanesi, inglesi, cinesi o polacchi - dice -, penso siano più coinvolto nell'acquistarla che nel produrla. Sono coinvolte anche mafia, 'ndrangheta e camorra".