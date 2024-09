Mestre (Venezia), il padre del ragazzo accoltellato: "Se c'era da aiutare, lui si lanciava | A quella serata l'avevo invitato io"

"Arrivato lì di nuovo non ho potuto vedere mio figlio. Era già dentro a un'ambulanza. La dottoressa mi ha detto: 'Stiamo facendo il possibile. Ma le dico già che le condizioni sono gravissime'. Ho chiamato la mamma, Valentina. Noi siamo separati. Lei ancora non aveva saputo niente. Abbiamo raggiunto l'ospedale e siamo rimasti in attesa fino alla fine".