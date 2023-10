Mestre, bus di turisti stranieri cade da cavalcavia: 21 morti e 15 feriti | L'incidente forse per un malore dell'autista

"Sarà doveroso chiarire la causa perché chi ha un caro che ha perso la vita ha diritto di conoscere la verita'". Lo ha detto Luca Zaia, governatore del Veneto, chiedendo di fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente di Mestre. "Penso che su un'arteria del genere ci siano tante telecamere, ci aiuteranno a far luce sulle cause", è la speranza di Zaia. Quello da cui è precipitato il bus "è un cavalcavia su cui passano ogni giorno migliaia di veicoli. Non mi pare fosse particolarmente pericoloso".