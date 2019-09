PROTESTE DELLA LEGA 29 settembre 2019 15:17 Mestre, genitori musulmani chiedono carne halal nella mensa scolastica: scoppia la polemica La proposta avanzata durante lʼincontro tra famiglie e insegnanti. La Lega: "Siamo allʼapoteosi dellʼassurdo"

Le mense scolastiche di nuovo al centro delle polemiche. Dopo il divieto in una scuola di Napoli di portare cibi da casa, è il turno di Mestre (Venezia), dove dei genitori bengalesi musulmani hanno chiesto un menù alternativo a base di carne halal - che vuol dire "lecita", macellata cioè secondo i dettami del Corano - per i loro figli. La richiesta, avanzata durante il colloquio tra genitori e insegnanti, ha già scatenato polemiche e reazioni da parte della Lega, che ha definito la vicenda "l'apoteosi dell'assurdo".

La preside propone una soluzione - "I genitori potrebbero fare richiesta per un menù privo di carne - suggerisce la dirigente scolastica della scuola primaria 'Cesare Battisti' di Mestre - magari inserendola nel modulo di iscrizione. In questo modo i bambini potrebbero integrare la carne durante la cena". Nonostante le classi dell'istituto siano composte per il 60% di bambini di origine straniere, la preside fa sapere che "al momento la scuola non è in grado di garantire carni di tipo halal".

La Lega: "Questa non è integrazione" - Il partito di Matteo Salvini ha avanzato forti proteste alla richiesta dei genitori bengalesi: "Siamo davvero all'apoteosi dell'assurdo - ha commentato il deputato Alex Bazzaro - Quanto sta accadendo alla scuola Cesare Battisti è davvero vergognoso". Bazzaro continua definendo "dannoso" un menù musulmano perché "è tutto tranne che un segno di integrazione. Una deroga per esigenze mediche si può comprendere, ma non voler accettare gli usi e costumi della nostra cucina è inaccettabile: chi sceglie l’Italia sposa le nostre tradizioni”.