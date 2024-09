Mestre (Venezia), la donna rapinata: "È colpa mia se Giacomo è morto, dovevo stare zitta e non chiedere aiuto"

È ancora sotto shock la donna rapinata a Mestre (Venezia) e si sente responsabile della morte di Giacomo Gobbato, che era intervenuto per difenderla. "È colpa mia. Dovevo stare zitta e non chiedere aiuto. Vero, quello mi ha preso a pugni e mi ha rubato lo zaino, ma chi se ne frega. Se non avessi urlato, non sarebbe accorso nessuno e quel ragazzo di 26 anni oggi sarebbe ancora vivo", dice Carmen.