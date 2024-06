Messina, studente scopre di essere stato bocciato e picchia un professore

"Per legge, dopo gli scrutini, quando un ragazzo non viene ammesso alla classe successiva, siamo tenuti a convocare i genitori per informarli. E questo avviene sempre, anche se i genitori vengono aggiornati sull'andamento scolastico dei figli costantemente e in tempo reale, attraverso i registri elettronici. La coordinatrice della classe, dunque, ha convocato i genitori che, da quello che mi hanno riferito, hanno preso atto della bocciatura del figlio e sono usciti", ha detto la dirigente dell'istituto Stefania Scolaro, come riporta la Repubblica Palermo.