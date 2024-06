Messina, operazione antidroga dei carabinieri: 112 arresti

A Messina, i carabinieri del comando provinciale hanno effettuato una vasta operazione antidroga in Sicilia, Calabria, e in altre località del territorio nazionale e all'estero, con l'esecuzione di 112 arresti. Le misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Messina su richiesta della Procura (85 in carcere e 27 agli arresti domiciliari) ipotizzano, a vario titolo, i reati di associazione finalizzata alla detenzione, traffico, coltivazione e cessione di stupefacenti, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, porto abusivo ed alterazione di armi, estorsione e altri reati.