Aveva assoldato un killer per uccidere la ex moglie in un finto incidente stradale e, se necessario, l'assassino avrebbe anche potuto usare le armi. Secondo i piani, il sicario avrebbe dovuto prima eliminare la donna, poi avrebbe ricevuto il pagamento del mandante, un cinquantenne di Patti, in provincia di Messina. La polizia ha però sventato il piano e ha arrestato l'ex marito.