Messina Denaro, sequestrati beni archeologici a un trafficante d'arte vicino al boss

Indagato in passato (l'inchiesta è poi stata archiviata) per un progetto di furto del Satiro Danzante, ora custodito a Mazara del Vallo, in cui lui era il mandante, Becchina è stato poi accusato di aver finanziato a lungo la latitanza del capomafia. "Perché Gianfranco Becchina doveva dare queste cose e quindi dovevano andare a finire a Panicola per poi arrivare a chiddu, a Matteo Messina Denaro", aveva raccontato agli investigatori un altro finanziatore del boss, Giuseppe Grigoli, imprenditore.