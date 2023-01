Arresto Messina Denaro, Piantedosi: grandissima soddisfazione

"Grandissima soddisfazione per un risultato storico nella lotta alla mafia".

Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, appena appresa la notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro, al suo arrivo ad Ankara per incontrare il suo omologo turco. "Complimenti - ha aggiunto - alla Procura della Repubblica di Palermo e all'Arma dei carabinieri che hanno assicurato alla giustizia un pericolosissimo latitante. Una giornata straordinaria per lo Stato e per tutti coloro che da sempre combattono contro le mafie".