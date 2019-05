Previsioni 29 gennaio 2019 11:09 Mercoledì neve in pianura al Nord: venerdì nuovo, più forte maltempo Martedì qualche pioggia al Centro-Sud. Nuova ondata di maltempo venerdì: neve più abbondante al Nord

Ci attendono ancora giornate di pieno stampo invernale e con una situazione meteorologica davvero molto dinamica: entro la fine della settimana altre perturbazioni attraverseranno l’Italia, con vento, pioggia e neve a quote di pianura. Martedì, la perturbazione n. 10 del mese, si allontanerà verso i Balcani, ma prima di abbandonare il nostro Paese porterà ancora qualche locale pioggia al Centro-Sud e sulle Isole. Il tempo tornerà a peggiorare diffusamente da mercoledì con l’arrivo della perturbazione n. 11 di gennaio: porterà qualche nevicata fino a quote di pianura al Nord-Ovest e piogge al Centro-Sud, ma con neve al di sotto dei 1000 metri nelle zone interne del Centro e della Sardegna. Una nuova e più intensa ondata di maltempo viene ad oggi confermata nell’ultima parte della settimana. In particolare con l’arrivo già nella seconda parte di giovedì di un’altra e più intensa perturbazione atlantica (la n. 12 di gennaio), nuove nevicate sono attese al Nord. Questa volta le nevicate al Nord-Ovest e su tutto il settore alpino potrebbero rivelarsi anche particolarmente abbondanti. Vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti per ottenere ulteriori conferme e dettagli sull’evoluzione meteo.

Previsioni meteo per martedì. Tempo prevalentemente soleggiato al Nord e sulla fascia centrale tirrenica. Altrove nuvolosità irregolare con qualche pioggia mattutina sulla Sardegna occidentale e sulle Marche, in attenuazione durante il pomeriggio. Nel corso della giornata qualche pioggia intermittente in Campania, Basilicata, Puglia settentrionale, Calabria e nord della Sicilia, con nevicate oltre i 800-1000 metri di quota. Nella notte peggiora sulla Sardegna e al Nord-Ovest con neve fino a quote di pianura al Nord-Ovest. Temperature massime senza grandi variazioni. Venti in indebolimento: resta un po’ ventoso solo sul medio-alto Adriatico e sulle Isole. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA 80-90).



Per la giornata di martedì 29 gennaio la Protezione Civile ha emesso le seguenti Allerta:



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-A2, Basi-B, Basi-A1, Basi-E2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-A2, Basi-B, Basi-A1, Basi-E2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano Basilicata: Basi-A2, Basi-B, Basi-A1, Basi-E2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Previsioni meteo per mercoledì. Giornata in gran parte nuvolosa. Deboli nevicate fino in pianura sono attese su Liguria, Piemonte orientale, ovest Lombardia ed Emilia. Piogge sparse in Sardegna (specie al mattino), sulla Sicilia e sulle regioni del versante tirrenico, in estensione la sera alle regioni meridionali e marginalmente al medio versante adriatico. Neve in Sardegna fino a 800 metri circa, al Centro sopra 600-800 metri, localmente anche a quote inferiori sulla Toscana settentrionale. Temperature massime in calo al Nord. Giornata ventosa sui mari di Ponente, sul basso Ionio e sul Tirreno: in particolare dal pomeriggio sono previsti venti forti di Maestrale intorno alle Isole maggiori.