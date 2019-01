Meningite, nuovo caso a Roma: ricoverato un autista dell'Atac

"Negli ultimi due giorni - racconta la mamma a Il Messaggero - era un po' debilitato, aveva avuto un po' d'influenza, una febbricola, ma all'improvviso in serata la febbre è svettata a 39,8. Aveva spossatezza alle gambe, non riusciva ad alzarsi". La situazione in poche ore è precipitata, e così la donna ha chiamato il 118.



"I medici intervenuti a casa ci hanno messo un po' a capire che era meningite: aveva due piccole macchie sulle palpebre", aggiunge. Ricoverato inizialmente in terapia intensiva, l'uomo ha poi mostrato qualche segno di miglioramento. Ma, sottolinea la madre, "i medici non si sbilanciano. Non ha ancora la sensibilità nelle gambe, è in uno stato di semi incoscienza, non è reattivo al 100 per cento, apre solo un occhio".



Il nuovo caso di meningite segue di pochi giorni il decesso di Federico, il 15enne dell'istituto Amerigo Vespucci stroncato dal meningococco di tipo C. Il giovane era stato vaccinato solo da piccolo ma non durante l'adolescenza, quando è vivamente consigliato.