Meningite, 5 medici indagati per la morte di un bimbo di due anni

Cinque sanitari degli ospedali di Sarno e Nocera Inferiore (Salerno) sono indagati per la morte di un bimbo di due anni deceduto martedì per una presunta meningite. La Procura di Nocera Inferiore, dopo la denuncia sporta dai genitori, ha iscritto nel registro degli indagati medici, pediatri e rianimatori che hanno curato il piccolo. Tre sono in servizio all'ospedale di Sarno, due a quello di Nocera. E' stata disposta l'autopsia.