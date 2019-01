Meningite, 35enne ricoverato in ospedale a Parma: è grave

Un 35enne è stato ricoverato all'ospedale Maggiore di Parma per meningite da meningococco. Dopo la diagnosi sono scattate le misure di profilassi per i familiari e per coloro che sono venuti strettamente a contatto con l'uomo. Il paziente si trova ricoverato in condizioni gravi, ma stazionarie. Il periodo di incubazione della malattia varia da due a dieci giorni.