Melissa Neri scomparsa in Croazia, l'appello della madre: "Aiutatemi a ritrovarla"

La partenza improvvisa

La giovane vive a Santarcangelo e lavora con la madre in un'impresa di pulizie. Venerdì aveva trascorso la giornata con la figlia a Mirabilandia. Poi, la sera, l'aveva accompagnata a casa del padre della piccola (i due sono separati). "Sabato quando ci siamo sentite al telefono mi ha detto che era andata in Croazia, per una vacanza. Non mi aveva avvisato, forse per timore che le dicessi di non partire... - continua la madre Carmela citata dal Resto del Carlino - Abbiamo continuato a sentirci per telefono fino a martedì mattina. Martedì sera ha fatto una videochiamata alla bimba, che era dai nonni paterni. Poi, più niente".