Mediterranea: "Pronti a sbarcare migranti a Malta con motovedette"

"Siamo pronti a sbarcare a Malta le 54 persone salvate in acque internazionali". Lo afferma Alessandra Sciurba, la portavoce di Mediterranea Saving Humans, a bordo della nave Alex, dopo l'offerta del porto de La Valletta. "E' sufficiente che le guardie costiere maltese e italiana organizzino con le loro motovedette il trasferimento", ha aggiunto spiegando che "il veliero Alex non è in grado di navigare per oltre cento miglia".