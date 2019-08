Medico salva una donna in arresto cardiaco su un treno, Zaia: "E' un precario, pronti ad assumerlo"

E' stato definito eroico il gesto di un medico romano 33enne, Carlo Santucci , che, su un treno Lienz-Dobbiaco, ha soccorso una donna in arresto cardiaco . Grazie alla sua esperienza è riuscito a tenerla vita per ben 40 minuti, fino all'arrivo dell'eliambulanza. Colpito soprattutto il governatore del Veneto, Luca Zaia, che ora lo ha invitato a partecipare alla selezione per l'assunzione di 500 medici in pronto soccorso, medicina e geriatria.

L'avviso di selezione ancora non è stato pubblicato, riporta Il Gazzettino, ma il 33enne non avrebbe problemi a cambiare città: "A Roma mi arrabatto e stavo proprio pensando di trasferirmi da queste parti".



Entusiasta Zaia che ha detto: "Saremmo onorati di avere in uno dei nostri ospedali un medico come questo. Si è ritrovato di fronte a un'emergenza sanitaria in condizioni molto più difficili di quelle di un pronto soccorso: non era in un ambiente protetto, non aveva colleghi esperti accanto, non disponeva di strumentazione, ma grazie alla sua laurea in Medicina e Chirurgia e senza una specializzazione ha salvato una vita umana".



Santucci, ringraziando per le parole spese dal governatore, spiega: "Sono onorato, spero intanto di superare la selezione e di riuscire un giorno a specializzarmi".