Media Mosca: alto dirigente russo fermato a Napoli per spionaggio

Informazioni protette - Sempre secondo gli Stati Uniti, Korshunov si sarebbe impossessato di informazioni protette da proprietà intellettuale in modo da utilizzarle per il programma russo Pd-14 per lo sviluppo di un motore per i nuovi aerei civili Ms-21. Il manager, stando al ministero degli Esteri russo, sarebbe stato fermato il 30 agosto all'aeroporto di Napoli mentre era in compagnia della moglie.



Ordine di cattura dall'Interpol - L'arresto è stato eseguito nel rispetto delle normative Interpol con una richiesta internazionale classificata come "red notice". Il nome del manager era negli schedari dell'Interpol e, secondo fonti di polizia, è stata data mera esecuzione al provvedimento. La questione che riguarda l'eventuale rogatoria internazionale passa ora all'autorità giudiziaria.



Era in Italia in vacanza - "L'ambasciata russa è in contatto permanente con le autorità italiane e sta continuando ad esaminare la situazione", ha riferito il ministero russo. Una fonte dell'Odk, citata dal quotidiano Vedomosti, sostiene che Korshunov fosse arrivato in Italia in vacanza con la moglie.



Consentito l'accesso consolare - Al personale dell'ambasciata russa in Italia è stato concesso l'accesso consolare ad Alexander Korshunov. Lo fa sapere il ministero degli Esteri russo citato dalla Tass. "Il personale dell'ambasciata è immediatamente partito per Napoli per difendere i diritti legali del cittadino russo, che sta ricevendo tutto l'aiuto necessario e l'assistenza legale", ha riferito il ministero.