Una 59enne è morta in un incidente stradale a Campobello di Mazara (Trapani). La donna era a bordo di un tre ruote carico di angurie, condotto dal compagno 66enne. Il mezzo è stato trascinato per alcune decine di metri da un camion che camminava nella sua corsia in direzione di Tre Fontane. La donna è morta sul colpo, mentre l'uomo è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni, dopo essere rimasto incastrato tra le lamiere.