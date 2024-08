Maxi rogo di sterpaglie a Cinecittà (Roma), gravi quattro soccorritori

Un maxi incendio di sterpaglie è divampato a Cinecittà (Roma) e quattro soccorritori sarebbero in condizioni gravi. Il rogo si è scatenato al pratone di Torre Spaccata. In ospedale, in codice rosso per le ustioni, sono finti un vigile del fuoco e tre operatori della Protezione civile. Sono intervenuti gli agenti della polizia.