Maxi furto a Milano, saccheggiata la casa dell'ex sindaco Giuliano Pisapia

Brutta sorpresa per l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia , che di ritorno da un weekend fuori casa con la moglie si è ritrovato l’appartamento svaligiato dai ladri. I malviventi, ancora non identificati, hanno rubato gioielli e denaro per un valore totale di 300 mila euro , secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Ma i politici di Milano non sono nuovi a questo tipo di esperienze. A giugno l’attuale sindaco milanese, Giuseppe Sala aveva subito un colpo simile.

Pisapia rientrando nel suo appartamento ha trovato la serratura della porta forzata e la cassaforte vuota. La polizia scientifica sta ora controllando le telecamere di sorveglianza delle zona. Il colpo è stato messo in atto la notte tra sabato e domenica: l’ex sindaco aveva dimenticato di installare l’allarme antifurto, quindi i ladri hanno avuto tutto il tempo per andare alla ricerca della cassaforte e trovare il modo di aprirla.



Poche settimane fa, una banda di rapinatori era entrata anche nell’appartamento milanese di Dori Ghezzi, vedova di Fabrizio De André. Qui però i malviventi sono fuggiti a mani vuote dopo che una vicina, sentendo rumori sospetti, aveva allertato il 112.



In questi casi, però, è difficile credere che i ladri conoscano la fama delle loro vittime. Infatti nessun documento è stato trafugato dalla casa di Pisapia, come in quella di Sala, dove i delinquenti, una banda di ragazze rom, aveva rubato "solo" borse di lusso e un Rolex.