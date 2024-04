Maxi bolletta del gas, la testimonianza: “Quasi 1.700 euro per due mesi”

Non ci credeva Rossella quando ha visto che per la bolletta del gas, per i mesi di dicembre e gennaio, avrebbe dovuto pagare quasi 1.700 euro. Lo racconta il collegamento a "Mattino Cinque News" e spiega: "Stavo mangiando mi è andato di traverso il boccone, ho pianto e poi ho chiamato per chiedere spiegazioni".

"Mi hanno detto che mi era scaduto il vecchio contratto. Avrei dovuto rinnovarlo ma non ne ero conoscenza. Di conseguenza i costi sono aumentati", racconta la donna che l'anno scorso nello stesso periodo aveva speso circa 400 euro. "Sono sempre attenta, accendo il riscaldamento due ore la mattina e due ore la sera. Uso la stufa a legna per cucinare", spiega la donna che comunque dovrà pagare la maxi bolletta. "Il pagamento è stato dilazionato in tre rate, mi aiuteranno i miei figli a pagarla", conclude Rossella che vive con la sua pensione di invalidità.