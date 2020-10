Maxi blitz antidroga tra Lazio e Campania, 40 indagati

Maxi blitz antidroga della Gdf di Frosinone, coordinata dalla Dda di Roma. Numerose misure cautelari, arresti e perquisizioni sono state eseguite in diverse città del centro-sud, in particolare nelle province di Frosinone, Napoli e L'Aquila. Gli indagati sono 40, accusati di far parte a due diversi sodalizi criminali operanti nel settore dello spaccio di stupefacenti e nella commissione di reati tributari, riciclaggio ed estorsione.