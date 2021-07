Anche Antonello Venditti, che cantava "maturità, t'avessi preso prima", sarà costretto a ricredersi: l'anno d'oro per conseguire l'esame di Stato è stato il 2021. Un vero e proprio boom di lodi e voti superiori alla media, complice forse anche la modalità "light" adattata all'emergenza Covid. Abolite le canoniche prove scritte in favore di un unico colloquio orale. Che sembra aver premiato gli studenti: più di uno su due (52,9%), infatti, ha ottenuto un punteggio superiore a 80/100. Ai minimi anche le bocciature: solo lo 0,2% degli ammessi non è riuscito a superare la prova.

Raddoppiate le lodi dal 2019 - Un maturando su sette (13,5 %) ha chiuso l'anno con il massimo dei voti. Un incremento del 40% rispetto al 2020, quando l'esame era già costituito dalla sola prova orale. Balzo in avanti anche per le certificazioni di lode, assegnate a 15mila studenti, più del doppio rispetto alla sessione pre-Covid del 2019.

Risultato in controtendenza con l'Invalsi - Se la maturità ha regalato grandi soddisfazioni, il risultato conseguito risulta in forte controtendenza rispetto a quanto evidenziato dall'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di Istruzione. Alla pubblicazione delle prove Invalsi svolte in aprile, infatti, quattro studenti su dieci non avevano raggiunto la sufficienza in italiano e oltre il 50% nelle materie scientifiche.

La maggiore crescita al Sud - A guidare la classifica delle eccellenze alla maturità troviamo gran parte del Sud Italia. In Calabria più di uno studente su cinque ha raggiunto il massimo dei voti o addirittura la lode (21,9%), così come in Sicilia (20,7%) e in Puglia (20,8%). Un dato che rovescia quasi totalmente il quadro mostrato dall'Invalsi, che solo qualche mese fa denunciava la mancanza di competenze minime del 60% degli studenti del Mezzogiorno in italiano e addirittura del 70% di loro in matematica.