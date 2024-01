Matteo Messina Denaro venne fermato 7 anni fa ma non fu riconosciuto

Emergono nuovi dettagli sulla latitanza di Matteo Messina Denaro.

Il boss di Cosa Nostra "ha vissuto a lungo nel territorio del Trapanese, il suo territorio, sicuro di non essere scoperto. Indagando abbiamo scoperto che venne addirittura fermato a un posto di blocco, sette anni fa, in provincia di Trapani". L'ex super latitante però, "non fu riconosciuto dai carabinieri che controllarono il suo documento. Tutto sembrava in regola". A rivelare la notizia è stato il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, il magistrato che ha coordinato le indagini che hanno portato all'arresto del capomafia avvenuto il 16 gennaio del 2023.