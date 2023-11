Mattarella: "La violenza sulle donne è un ignobile fenomeno"

Sergio Mattarella ricorda che "la violenza sulle donne è un ignobile fenomeno".

Il presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale una delegazione di partecipanti al "Women Economic Forum" che si svolge a Roma. Il Capo dello Stato ha richiamato la strategia per la parità di genere dell'Unione europea che "pone l'accento su tre azioni chiave: stop alla violenza sulle donne, ignobile fenomeno tuttora tristemente presente e sabato ne ricorrerà la Giornata internazionale". Mattarella poi auspica "pari possibilità per il raggiungimento di posizioni di vertice nel mondo del lavoro e in politica e l'adozione di una prospettiva di genere in tutte le politiche europee".