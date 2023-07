Mattarella ricorda le vittime della Battaglia del "Pastificio"

Sergio Mattarella, nella ricorrenza del trentesimo anniversario della Battaglia del "Pastificio", ha rivolto "un deferente pensiero alla memoria dei tre soldati italiani, parte di un contingente delle Nazioni Unite, che persero la vita in terra somala, per contribuire a ripristinare la pace in un Paese stremato da anni di guerra civile, di carestia e di pestilenze.

Il Paese si stringe ai familiari dei caduti e dei feriti con riconoscenza".