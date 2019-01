Matera, migrante perde la madre e i carabinieri gli pagano il biglietto per andare al funerale

La morte della madre lo aveva già distrutto, ma sapere di non poterle dare l’ultimo saluto dev'essere stato troppo per un giovane migrante tunisino che ieri disperato è corso alla stazione dei carabinieri di Bernalda, a Matera, perché non sapeva come raggiungere la madre morta a Napoli. Le forze dell’ordine non potevano restare indifferenti e hanno deciso di adoperarsi per il giovane in difficoltà.