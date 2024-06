Secondo i tre uomini, il processo che li condannò all'ergastolo non aveva sufficienti prove per ritenerli colpevoli. Non sono state trovate infatti tracce biologiche delle vittime nelle auto dei presunti assassini, i quali non solo avrebbero rapito, forse stuprato, poi ucciso e occultato due cadaveri in meno di un'ora, ma avrebbero anche ripulito i propri vestiti dal sangue delle vittime per presentarsi perfettamente vestiti alla discoteca Eco Club di Volla. L'accusa ha portato avanti la richiesta di condanna per i tre gradi di giudizione, nonostante contro di loro ci fossero soltanto due testimonianze, per giunta controversa. La revisione del processo per il duplice omicidio è stata chiesta dai tre e negata per tre volte. Imperante, La Rocca e Schiavo, la cui innocenza è stata sostenuta anche dall'ex giudice antimafia Ferdinando Imposimato, hanno dichiarato di aver chiesto la revisione, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per ingiusta detenzione.