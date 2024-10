A scuola la bimba disabile di Martinsicuro (Teramo), la madre a Tgcom24: "In classe una festa, ma la battaglia per la legge regionale continua"

E, poi, finalmente in classe anche quelle figure tanto attese: gli infermieri. "Ci sono due infermiere in classe per Silvia - riferisce Sonia Costantini - che si alternano con turni giornalieri di due ore. E poi c'è un terzo infermiere, in caso di necessità: dovesse capitare l'assenza di una delle due colleghe andrà in sostituzione". Una grande gioia per la figlia, con un neo, però. "Sono dispiaciuta - ammette la mamma di Silvia - per il totale silenzio che su tutta questa vicenda c'è stato dalla Regione Abruzzo e dai ministeri dell'Istruzione e della Salute che io stessa avevo interessato. Ma devono sapere che deve nascere una legge, una legge specifica volta proprio a garantire a bambini con disabilità il diritto allo studio e la frequenza scolastica in sicurezza proprio per questi alunni con bisogni di attività sanitarie".



La vicenda, dunque, non si chiude qui. "Per noi è veramente una grande vittoria, - risponde la mamma di Silvia a Tgcom24, - perché si era perso già tanto tempo, troppo, dall'inizio della scuola e ogni giorno perso era un'opportunità in meno, un'esclusione a priori e una discriminazione per lei e per me, perché non le si stava dando il modo giusto per poter frequentare. La scuola è lo strumento necessario per la crescita culturale e psicologica e sociale di ogni bimbo. Ma questa è solo una ripartenza, perché quei diritti costituzionali per cui mi batto troppo spesso esistono solo sulla carta".