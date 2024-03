Morte Martina Rossi, scarcerati Albertoni e Vanneschi: all'affido in prova ai servizi sociali

I due giovani vennero processati per la morte della studentessa genovese che il 3 agosto del 2011 precipitò dal balcone di una camera di albergo a Palma di Maiorca (Spagna) dov'era in vacanza.

La messa in prova ai servizi sociali

Albertoni e Vanneschi inizialmente scontavano la condanna in carcere e potevano uscire per lavorare prima di fare ritorno in cella ma i loro legali hanno fatto istanza per mitigare la detenzione. Il giudice di sorveglianza ha accelerato i tempi per Luca Vanneschi, a causa di questioni familiari, e ha deciso l'affidamento in prova già a luglio, poi ha confermato qualche settimana fa anche per Albertoni la stessa procedura. Sia Albertoni che Vanneschi osservano l'affido in prova presso un'associazione di volontariato e durante la notte hanno l'obbligo di non uscire. La loro condanna terminerà all'inizio del 2025.