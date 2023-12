Marsala, stalking sulla fidanzata 16enne: i braccialetti elettronici (imposti a entrambi) non ci sono ancora

A dieci giorni dal provvedimento, non sono ancora disponibili i braccialetti elettronici imposti a un 22enne e alla fidanzata 16enne dopo la denuncia - a Marsala - della madre di lei perché terrorizzata dallo stato di soggezione psicologica della ragazza, vittima delle ossessive manie di controllo del ragazzo.

La vicenda - La madre di una 16enne ha denunciato il fidanzato della figlia, un 22enne, perché quest'ultimo la perseguitava: controllava ogni movimento della giovane costringendola a estenuanti videochiamate per sapere costantemente dove e con chi fosse, le faceva continue domande sulle precedenti relazioni, la insultava, la istigava al suicidio e minacciava la sua famiglia, entrava nel registro scolastico telematico per conoscere le lezioni che frequentava, le proibiva di andare a passeggio con la madre. La ragazza era totalmente plagiata e in preda a costanti crisi di ansia, una delle quali, ad aprile scorso, l'ha costretta a un ricovero urgente al pronto soccorso dell'ospedale di Marsala dove i medici le hanno diagnosticato una crisi dovuta all'agitazione.

La decisione di rivolgersi alla polizia ha fatto scattare le indagini nei confronti del giovane, a cui il 2 dicembre è stato notificato il divieto di avvicinamento alla fidanzata e l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Anche la 16enne deve indossarlo - come richiesto dal pm Roberto Piscitello - così da consentire agli inquirenti di verificare se l'indagato viola la misura cautelare e si avvicina a meno di 300 metri dalla vittima.

Ora la ragazza "è più serena" - La denuncia e la decisione del gip inizialmente ha inasprito i rapporti in famiglia, poi la ragazza - che, sentita dagli inquirenti, ha sempre tentato di minimizzare i fatti - ha capito che la donna aveva agito per il suo bene. "Ora è più serena", racconta la madre.