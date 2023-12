Uccise rapinatori, il gioielliere Mario Roggero e il risarcimento: "Sembra fatto volutamente per schiacciare una famiglia"

Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) condannato in primo grado per l'uccisione di due banditi durante una rapina al suo negozio, dovrà pagare anche a un risarcimento economico di 480mila euro a beneficio delle famiglie delle due vittime e del rapinatore superstite, ora in carcere.

Ai nostri microfoni, Roggero ha detto: "Sembra fatto volutamente per schiacciare in ogni modo ed eliminare una famiglia". Intanto, il laico Ernesto Carbone (Iv) ha presentato una richiesta al Comitato di presidenza del Csm, chiedendo che quest'ultimo apra una pratica "a tutela dell'autonomia, dell'indipendenza e del prestigio della magistratura" in seguito alle "espressioni denigratorie" usate contro i magistrati della Corte di Assise e della procura di Asti, dopo la condanna del gioielliere da parte "di alcuni esponenti della politica e funzionari dello Stato".