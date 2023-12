Mario Roggero, Flavio Briatore: "Anche io al posto del gioielliere avrei sparato"

"Anche io al suo posto avrei sparato, al cento per cento". Intervistato dall'inviata di "Zona Bianca", Flavio Briatore dice la sua su Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato a 17 anni di carcere per l'omicidio di due rapinatori e il tentato omicidio di un terzo.

Leggi Anche Uccise 2 rapinatori in fuga, il gioielliere Mario Roggero raccoglie on line soldi per risarcimenti

"È una follia, così diamo forza ai delinquenti. Sanno che, se succede qualcosa, viene condannata la vittima e non chi ha colpito", ribadisce l'imprenditore, sottolineando che quando uno si trova una pistola in testa non ha né il tempo né la lucidità necessaria per chiedersi se sia finta o meno.

"Capisco la rabbia dei commercianti. Subire un furto, anche in casa, è devastante", aggiunge Briatore.