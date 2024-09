Marina di Ragusa, versa benzina addosso a un operaio e dà fuoco: arrestato

A Marina di Ragusa un operaio di 35 anni ha subito ustioni di secondo e terzo grado dopo aver tentato di bloccare un uomo che stava provando a cospargere di benzina il titolare di una ditta. Le immagini di videosorveglianza hanno ripreso l'accaduto e la polizia ha arrestato l'aggressore, un 52enne pregiudicato che pretendeva dal titolare dell'azienda il pagamento di una somma di denaro che non gli sarebbe stata riconosciuta. La persona ustionata non sarebbe in pericolo di vita.