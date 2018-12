Marcia No Tav, attivisti in piazza a Torino contro l'Alta velocità

Si sono radunati in piazza Statuto, a Torino, gli attivisti contro la linea ad alta velocità Torino-Lione, per la manifestazione organizzata dai No Tav. In strada molte bandiere del movimento, dei sindacati di base, dei partiti di estrema sinistra. Partecipano alla dimostrazione anche esponenti dei centri sociali antagonisti torinesi. Atteso un migliaio di persone da altre regioni d'Italia.