Urbino, ricercatore non si presenta in università né pubblica da 21 anni ma prende lo stipendio lo stesso

Sul caso, è intervenuto il rettore dell'Università di Urbino Giorgio Calcagnini, che, come riporta Il Resto del Carlino, ha detto: "Abbiamo oltre 350 docenti e questo collega non lo conosco proprio. Mi sono arrivate segnalazioni sulla sua prolungata assenza. Ora aspetto che il direttore del dipartimento mi mandi una nota ufficiale per attestare la mancanza costante di questo ricercatore. Una categoria che non ha obblighi particolari, certamente non è tenuta a timbrare il cartellino, ma è chiaro che debba fare ricerca. Se L.L. non ha prodotto nulla da 21 anni continuando a prendere lo stipendio, va chiarito tutto e subito dopo presi i necessari provvedimenti. Trovando conferme le varie segnalazioni che ho avuto, non escludo che si possa arrivare al licenziamento. Poi sarà una questione di giudice del lavoro ma non può essere una situazione da tollerare. Mi dicono che non sia a conoscenza della scuola nemmeno il suo numero di telefono".