Tragedia in discoteca, il Papa: "Prego per i morti e per i feriti"

Anche Papa Francesco ha voluto dedicare un pensiero alla tragedia della discoteca in provincia di Ancona. "Assicuro un ricordo nella mia preghiera per i ragazzi e per la mamma che sono morti questa notte in una discoteca a Corinaldo, come pure per i numerosi feriti - ha detto il Santo Padre al termine dell'Angelus -. Chiedo per tutti l'intercessione della Madonna".