Strage discoteca Corinaldo, 6 arresti per omicidio preterintenzionale | In manette anche un ricettatore

La Procura: "Banda di rapinatori seriali" - I sei ragazzi arrestati, accusati anche dell'omicidio preterintenzionale, sarebbero responsabili di molteplici furti e "agivano con stabilità". I giovani, è stato chiarito nella conferenza stampa dal procuratore di Ancona, Monica Garulli, erano in contatto con il ricettatore, arrestato con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al furto. Il ricettatore "veniva contattato anche prima del furto".



"Spray urticante usato come arma impropria" - "Si tratta - ha precisato - di un gruppo di giovani fra i 19 e i 22 anni che, in maniera sistematica, si dedicava alla commissione di furti sfruttando le situazioni di assembramento ed eventi musicali. E in altre occasioni come a Corinaldo usando spray urticante sono stati messi a punto i fatti. Lo spray urticante era usato come arma impropria, per la attività predatoria: o per rendere più facile la sottrazione o facilitare la fuga dopo la sottrazione".



Alcuni arrestati con precedenti per furti nelle Marche - "Tra 6 dei soggetti arrestati ve ne erano alcuni per i quali gli investigatori avevano già verificato la presenza sul territorio marchigiano in occasione di furti precedentemente commessi", ha proseguito il pm, aggiungendo che "si è poi risaliti alla individuazione del gruppo criminale, perché alcuni di essi avevano già partecipato ad attività delittuose nelle Marche sempre all'interno di una discoteca, ma senza l'uso di peperoncino, solo in furti con strappo".



"Rapinato anche chi soccorreva un ragazzo caduto" - Mentre nella discoteca Lanterna Azzurra si scatenava il panico per gli spruzzi di spray al peperoncino, la banda di sei ragazzi ne approfittava per rapinare una persona che stava soccorrendo un ragazzo caduto nella calca. E' quanto emerso ancora nella conferenza stampa in Procura ad Ancona.