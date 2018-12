Pesaro, uomo ucciso a colpi di pistola in pieno centro | La vittima era fratello di un collaboratore di giustizia

Agguato nel centro storico di Pesaro. Un uomo di 51 anni, di origine calabrese, è stato ucciso a colpi di pistola. Almeno 30 bossoli sono stati trovati sul luogo dell'esecuzione avvenuta in via Bovio. Due killer incappucciati hanno atteso il 51enne mentre parcheggiava l'auto in garage, per poi far fuoco. La vittima era il fratello di un collaboratore di giustizia.