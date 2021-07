Il mondo politico esprime solidarietà nei confronti del sindaco di Pesaro , Matteo Ricci. Il primo cittadino, presidente di Ali e coordinatore dei sindaci Pd, nella serata di mercoledì ha denunciato una manifestazione di no vax sotto la sua abitazione. "E non ero neanche a casa, con famiglia e figli increduli e spaventati - ha scritto su Facebook -. Siete degli squadristi, vergogna . La libertà non sapete nemmeno cosa sia".

"Vaccinarsi è un dovere civico e morale, come ha detto anche il presidente Mattarella", ha ricordato Ricci che, sempre su Facebook, ha raccontato: "Mentre da Torino mi apprestavo a collegarmi su Rete 4 a Zona Bianca, ho ricevuto da casa la notizia che centinaia di persone si erano assembrate nella via in cui abito, urlando, citofonando e creando disagio, paura ai miei familiari. Che vergogna!".

Solidarietà dal mondo politico Molti i messaggi di solidarietà arrivati dal mondo politico. Il segretario del Pd Enrico Letta ha scritto su Twitter: "Vai avanti Matteo, siamo con te". Secondo il presidente della Camera Roberto Fico, il sindaco di Pesaro è stato "vittima di una vera e propria intimidazione. Quello che è successo è un atto inquietante da condannare con forza". Per il vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Lucia Ronzulli, "Quanto accaduto a Pesaro dimostra la pericolosità del fanatismo no vax. E' giunto il momento di dire basta a chi, utilizzando a sproposito la parola libertà, vuole imporre idee sbagliate con atteggiamenti violenti e minacciosi".

La replica del Comitato Salute e Diritti Il Comitato Salute e Diritti ha risposto direttamente al sindaco, sostenendo che "a Pesaro c'è stata una manifestazione, ma era alla Palla, non era una manifestazione no vax ed è finita alle 21:30. Ci dispiace per lei ma la manifestazione si è svolta pacificamente. Quindi c'erano due manifestazioni stasera? La nostra è stata molto partecipata e ci si è chiesti dove fossero le istituzioni".