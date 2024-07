Pesaro, ristoratore assediato dalle cavallette: "In milioni hanno invaso la mia attività e distrutto tutto, sono stato lasciato solo"

"Inoltre, - si legge ancora, - è cruciale lavorare il terreno nelle stagioni appropriate per interrompere il ciclo riproduttivo delle cavallette che depongono le uova nel suolo. Iniziative come queste sono passi importanti verso la tutela dei nostri ecosistemi agrari e la promozione di metodi di controllo sostenibili. Perché c’è chi pensa che le invasioni di cavallette siano fenomeni esclusivi di terre lontane, ma anche nelle nostre zone possono verificarsi eventi simili, sebbene su scala ridotta, soprattutto a causa dell’innalzamento delle temperature globali. Così questo insetto rappresenta una seria minaccia per i campi coltivati in aree collinari e soleggiate, mettendo a rischio raccolti come viti, ortaggi e arbusti ornamentali".