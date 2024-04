Pesaro, operata al femore a 103 anni: dopo due giorni... cammina

"L'età non è un limite per la cura"

"La storia di questa paziente dimostra che l’età non è un limite per la cura e la guarigione, è un esempio di come la competenza medica e la determinazione possano fare la differenza nella vita delle persone. La frattura del femore è un evento molto comune negli anziani e può causare notevoli problemi nella mobilità e nella qualità di vita. Tuttavia, grazie all'opera dell’equipe medica multidisciplinare attivata proprio per questo tipo di pazienti, e grazie alla determinazione della signora, è stato possibile superare questa sfida", spiega il direttore generale del'Ast Nadia Storti.