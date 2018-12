Omicidio del fratello del pentito, indaga la Dda: "C'è l'aggravante mafiosa"

L'agguato è avvenuto poco dopo le 18 del 25 dicembre, quando i due killer incappucciati hanno atteso che Bruzzese parcheggiasse l'auto in garage nella stretta via Bovio, dove abitava con la famiglia da tre anni, per scaricagli addosso una trentina di colpi di arma automatica calibro nove, di cui almeno 15 andati a segno.



Nel pool di magistrati delle due procure, che per il momento operano congiuntamente nel procedimento in via d'urgenza, con indagini affidate ai carabinieri, lavorano il procuratore di Pesaro Cristina Tedeschini, il pm Maria Letizia Fucci al fianco dei pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia di Ancona Daniele Paci e Paolo Gubinelli, in coordinamento con il procuratore distrettuale Monica Garulli. Superata la fase d'urgenza, del fascicolo si occuperà la Distrettuale.



"Domani presenterò una interrogazione a Salvini sui fatti di Pesaro - ha scritto su Twitter Alessia Morani del Partito democratico -. Ciò che è successo è gravissimo".