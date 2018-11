Macerata, palazzina di due piani va a fuoco nella notte: due morti

Due persone sono morte a causa di un incendio che si è sviluppato in un'abitazione di due piani in campagna nel comune di Sarnano (Macerata). I vigili del fuoco, intervenuti attorno all'una di notte, sono riusciti a mettere in salvo una terza persona che si trovava nella casa ma per le altre due non c'è stato nulla da fare e sono state estratte già decedute. Le cause del rogo sono ancora da accertare.