Jesi, mendicante vince 300mila euro al gratta e vinci: "Ero incredulo"

Disoccupato da tre anni arrivava a fine giornata chiedendo l’elemosina ai semafori di Jesi, in provincia di Ancona. Poi il 16 agosto la dea fortuna lo ha baciato facendogli vincere 300mila euro con un gratta e vinci. Questa la storia di Tiziano, 60enne marchigiano, conosciuto col nome di "cappellino giallo" per via del berretto che porgeva agli automobilisti per qualche spicciolo.

L’uomo ha raccontato il momento che gli ha cambiato la vita in diretta a "Pomeriggio Cinque": "Il 16 agosto ho comprato un 'grattino' da cinque euro, poi la notte l’ho grattato e quando ho visto il 3 ho capito che erano 300mila euro. Ero incredulo", ha spiegato Tiziano in collegamento con il programma di Barbara D’Urso a cui ha spiegato di non aver gioito sul momento. "Ho capito davvero di aver vinto la mattina seguente quando sono andato in banca", ha raccontato col sorriso l'uomo che con la vincita ha voluto fare un regalo a chi lo ha aiutato nei momenti di difficoltà: "Ho fatto un pensiero ai miei tre angeli Katia, Eva e Mirko per tutto quello che hanno fatto per me".