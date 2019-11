Investito da minicar guidata da minore, grave 30enne nell'Anconetano

Un 30enne originario del Bangladesh è stato investito, e ferito gravemente, a Jesi (Ancona) mentre attraversava la strada da una minicar guidata da una minorenne che trasportava anche un'altra ragazzina più piccola. L'incidente è avvenuto vicino al sottopassaggio della stazione ferroviaria. L'uomo, residente in zona, è stato soccorso e trasferito in ospedale in codice rosso per un trauma cranico e per varie contusioni.