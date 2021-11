Covid, positivo un assessore della Regione Marche: giunta in isolamento

Ansa

Dopo una riunione della giunta regionale Marche, è emersa la positività al Covid di un assessore. Per questo motivo il presidente della Regione Francesco Acquaroli, gli assessori, il capo di gabinetto e il segretario generale hanno "ritenuto opportuno porsi in isolamento volontario in un regime di sorveglianza sanitaria, come previsto dalla normativa vigente". Lo fa sapere la Regione.