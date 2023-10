Cerreto d'Esi (Ancona), l'ex di Concetta: "Il braccialetto elettronico era difettoso, l'avevo segnalato"

Durante l'udienza di convalida, Franco Panariello, il 55enne arrestato per avere ucciso a coltellate la moglie da cui si stava separando, ha ammesso che il dispositivo per due volte avrebbe fatto scattare alert, quando non necessario

Il braccialetto elettronico applicato a Franco Panariello , il 55enne arrestato per avere ucciso a coltellate a Cerreto d'Esi (Ancona) la moglie 53enne Concetta Marruocco , da cui si stava separando, non funzionava bene e per due volte sarebbe scattato un alert, quando non ce ne erano le condizioni.

Il killer di Cerreto d'Esi (Ancona), Franco Panariello, assistito dall'avvocato Ruggero Benvenuto, sottoposto a divieto di allontanamento e già sotto processo per maltrattamenti in famiglia alla moglie e alla figlia minorenne, ha raccontato di avere segnalato il malfunzionamento del braccialetto elettronico alle forze dell'ordine.

Per questo sarebbe stato disposto un accertamento tecnico sul dispositivo. "La vicenda del braccialetto elettronico è oggetto di verifiche ma il mio assistito ha dichiarato di aver detto che il braccialetto qualche volta non funzionava", ha sottolineato il difensore Benvenuto. "Il mio assistito ha dichiarato che c'erano state alcune anomalie e di aver rappresentato il timore che questo apparecchio non fosse funzionante. È venuto anche un tecnico a controllare", ha spiegato l'avvocato.

Secondo una prima ricostruzione, il braccialetto elettronico dell'uomo, che era colpito da divieto di avvicinamento, la sera del femminicidio, era entrato in funzione troppo tardi.

Panariello ha risposto alle domande della gip, continuando a collaborare e confermando sostanzialmente i fatti raccontati nella confessione resa ai carabinieri di Cerreto d'Esi poche ore dopo il femminicidio, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. A Palazzo di Giustizia c'era anche uno dei tre figli della coppia.

La gip si è riservata la decisione. Panariello è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dal rapporto di parentela. La procura di Ancona, rappresentata dal sostituto procuratore Paolo Gubinelli, sta valutando due ulteriori aggravanti legate a maltrattamenti in famiglia e all'avere commesso il delitto di fronte alla figlia minorenne. Si procede invece separatamente per porto di arma atta ad offendere (il coltello usato per colpire Concetta).

Intanto si svolge l'autopsia sul corpo della donna, che, a marzo, aveva trovato la forza di ribellarsi a sopraffazioni e violenze durate 20 anni, e aveva denunciato il 55enne.