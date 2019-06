Caldo killer, tre vittime stroncate da colpi di calore

Il ritrovamento del corpo del 72enne morto a Milano è stato effettuato intorno alle 8 in piazza Luigi di Savoia. Gli operatori del 118, allertati dalle segnalazioni dei passanti, hanno potuto solo constatare il decesso, che potrebbe essere sopravvenuto per un malore. In questi giorni la metropoli lombarda è stata investita da un'ondata di caldo che ha visto temperature anche intorno ai 40 gradi.



Un uomo stroncato da un colpo di calore nel Veronese - Una persona è morta a Mozzecane, nel Veronese, per le conseguenze di un grave colpo di calore. Sul posto sono accorsi i sanitari del Suem 118 ma per il paziente non c'era più nulla da fare. Non si sa, al momento, se la vittima avesse già patologie che potrebbero aver acuito gli effetti dovuti al clima torrido. Oggi nel Veronese le massime hanno raggiunto i 38 gradi. Altre due persone sono state soccorse dai medici per i sintomi di un colpo di calore.



A Milano 10mila bottiglie d'acqua ai clochard - Al fine di prevenire ulteriori tragedie legate al caldo, per tutta l'estate gli operatori e i volontari di Fondazione Progetto Arca distribuiranno circa 10mila bottigliette da mezzo litro di acqua naturale fresca, succhi di frutta e bevande energetiche - donate dal Banco Alimentare della Lombardia - alle persone senza dimora e bisognose che necessitano di un momento di refrigerio durante il picco di caldo previsto in questi giorni. A Milano sono circa tremila i senza tetto, di cui circa 300 i cosiddetti "irriducibili", ovvero coloro che rifiutano di andare in centri diurni o strutture di accoglienza, vivendo così giorno e notte per strada. La distribuzione, realizzata in collaborazione con il Comune di Milano, durerà fino a sera e proseguirà anche nei giorni successivi.



Allerta arancione in Liguria: Genova minime di 28 gradi - Intanto è allerta arancione in Liguria per l'ondata di caldo africano che ha portato le minime della notte ad attestarsi sui 28 gradi a Genova (30 gradi alle 5 del mattino) e quasi 29° a Savona. E' dunque scattato il Piano caldo elaborato dalla task force creata da Alisa per definire e monitorare le azioni utili in caso di particolari condizioni di rischio legate al caldo.



Temperature record in Trentino, superata la soglia di ozono - Il caldo torrido di questi giorni sta portando non solo un aumento della temperatura e dell'insolazione, ma anche la crescita delle concentra­zioni di ozono nell'aria. Mercoledì la soglia di informazione di 180 microgrammi per metro cubo è stata infatti superata in due delle stazioni di misura presenti in Alto Adige.